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Yaşam

Ortaokul öğrencileri arasında erkek kavgası!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.'yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

DHA7 Aralık 2022 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Ortaokul öğrencileri arasında erkek kavgası!
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Olay, 4 Aralık'ta Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü. İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi. Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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