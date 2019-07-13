Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
- AA
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.