İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3796
  • EURO
    53,4435
  • ALTIN
    6812.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Osmaniye'de acı son! Dereye kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
Yaşam

Osmaniye'de acı son! Dereye kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Osmaniye'de ailesiyle geziye çıktığı sırada Karaçay Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan 9 yaşındaki Mendul D.'nin cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altında bulundu.

İHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Osmaniye'de acı son! Dereye kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Karaçay Deresi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; kardeşleriyle birlikte dere kenarına gelen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul D., henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıya kapıldı. Durumu fark eden kuzeni çocuğu kurtarmak için suya yönelse de başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin dere içerisinde sürdürdüğü arama çalışmalarına dron destekli taramalar da eşlik etti.

Akşam saat 21.00 sıralarında hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, sabah saat 07.00'de yeniden başlandı. Yürütülen çalışmalarda küçük çocuğun cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktanın yaklaşık 3 kilometre aşağısında bir kütüğün altına sıkışmış halde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Karaçay Deresi
  • Mendul D.
  • Osmaniye gezisi

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.