Yaşam

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

AA23 Aralık 2025 Salı 09:43
Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 31 ARN 937 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında C.B'nin kullandığı 80 LP 814 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Babur, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

