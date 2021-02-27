İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
Yaşam

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 01:01
ABONE OL

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 23 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 6,45 gramı süs eşyası kılıcın kabzasına gizlenmiş toplam 90,92 gram sentetik uyuşturucu, 13,22 gram eroin, 68 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.