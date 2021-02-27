Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre 23 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda 6,45 gramı süs eşyası kılıcın kabzasına gizlenmiş toplam 90,92 gram sentetik uyuşturucu, 13,22 gram eroin, 68 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.