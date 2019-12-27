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Yaşam

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2019/7 tercih sonuç sayfası

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

27.12.2019  14:09 - Güncelleme: 27.12.2019  14:09



ÖSYM KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ YAPILDI
Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
 
ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.
 
SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI
Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.

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