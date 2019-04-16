Oteller Göbeklitepe ile doldu
Peygamberler şehri olarak anılan, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa’da, ‘Göbeklitepe Yılı’nın da etkisiyle ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu kente rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, kentin geçen yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Geçen yıl Türkiye’de en çok merak edilen mekanların başında Göbeklitepe’nin geldiğinin tespit edildiğini anlatan Aslan “Şu ana kadar yaşadığımız bu doluluklar, yoğunluk, istatistikler, turist talepleri, doğru işlerin yapıldığını gösteriyor. Otellerimiz şu an dolu. Ekim, kasım aylarında da yine rezervasyonlarımız çok iyi durumda. Kent için ‘ölü sezon’ olarak nitelendirdiğimiz kasım, aralıktaki rezervasyonlar bile Şanlıurfa’da turizmin, yılın belirli aylarından çıkıp tamamına yayıldığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.
TELEFONLAR SUSMUYOR
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen ise kentteki otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Türkmen “Kentteki turist yoğunluğunun artarak devam ettiğine dikkati çeken Türkmen, “Şu anda gelmek için bizi arayan çok sayıda yerli ve yabancı turist var. Kesinlikle önce kalma planı yapılması gerekiyor” dedi.
ŞANLIURFA İÇİN 1 AY ÖNCE REZERVASYON YAPIN
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi ivme yakaladığını söyledi. Bölgedeki herhangi bir kente gelen ziyaretçinin genelde komşu illeri de ziyaret ettiğini belirten Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentte ziyaretçilerin yer bulmak için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda. Hatta turistlerimiz, şehir merkezinde yer olmadığı için bazı büyük ilçelerde konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”
Kentteki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Alataş ise “Bu yıl aşırı yoğunluk söz konusu. Özellikle ramazanın da mayısa denk gelmesi dolayısıyla bütün yoğunluk nisanda birikmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.