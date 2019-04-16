Oteller Göbeklitepe ile doldu

Otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu kente rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, kentin geçen yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Geçen yıl Türkiye’de en çok merak edilen mekanların başında Göbeklitepe’nin geldiğinin tespit edildiğini anlatan Aslan “Şu ana kadar yaşadığımız bu doluluklar, yoğunluk, istatistikler, turist talepleri, doğru işlerin yapıldığını gösteriyor. Otellerimiz şu an dolu. Ekim, kasım aylarında da yine rezervasyonlarımız çok iyi durumda. Kent için ‘ölü sezon’ olarak nitelendirdiğimiz kasım, aralıktaki rezervasyonlar bile Şanlıurfa’da turizmin, yılın belirli aylarından çıkıp tamamına yayıldığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.

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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen ise kentteki otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Türkmen “Kentteki turist yoğunluğunun artarak devam ettiğine dikkati çeken Türkmen, “Şu anda gelmek için bizi arayan çok sayıda yerli ve yabancı turist var. Kesinlikle önce kalma planı yapılması gerekiyor” dedi.