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Yaşam

Otların arasındaki ses ölüm getirdi! Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ürünlerini korumak amacıyla domuz avına çıkan 3 kişiden ikisi, otların arasından gelen sesi domuz sanarak tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu üçüncü kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA14 Haziran 2026 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Otların arasındaki ses ölüm getirdi! Domuz sanıp arkadaşlarını vurdular
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Olay, dün gece Manavgat Beşkonak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türk (47), bacanağı Ramazan T. (38) ve yeğeni Fatih T. (21) bir süredir olduğu gibi dün gece buğday tarlasına giren domuzlardan ürünlerini korumak için tarlalarına gittiler. Karahanlar mevkiinde bulunan tarlalarında domuz nöbetine giden 3 kişi tarla çevresinde dağılarak nöbete başladılar.

Bir süre sonra otlar arasından gelen sesi domuz sesi sanan Ramazan T. ve Fatih T. tüfekleriyle sesin geldiği yere ateş ettiler. Açılan ateş sonucunda Abdullah Türk başından ve vücudundan yaralandı. Abdullah Türk olay yerinde yaşamını yitirirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 47 yaşındaki Abdullah Türk'ün bacanağı Ramazan T. ve yeğeni Fatih T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince 'Taksirle adam öldürmeye neden olma' suçundan gözaltına alınan Ramazan T. ve Fatih T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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