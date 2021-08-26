Otlattığı hayvanları karşıya geçirmek isteyen 14 yaşındaki Elif tır çarpması sonucu öldü

DHA 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük'ün kullandığı TIR'ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.