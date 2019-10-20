Otoban filmi konusu nedir? Otoban filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv'de izleyiciler ile buluşacak olan Otoban filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Otoban filminin yönetmen koltuğunda Eran Creevy oturuyor. Sinema severlere keyifli dakikalar yaşatacak olan Otoban filminin oyuncu kadrosunda; Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley gibi isimler bulunuyor. Otoban filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

OTOBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Casey, Almanya'da yaşayan bir Amerikalı'dır. Bir dönem uyuşturucu taciri Geran için çalışmıştır. Casey, bir gece Geran'ın barlarından birinde Juliette isimli bir Amerikalı kız ile tanışır ve ona aşık olur. Bir soygun sırasında Casey, kendini mafya lideri Hagen'de kaçarken bulur. Kız arkadaşını Hagen'den korumak isteyen Casey, eski patronu Gran'dan yardım istemek zorunda kalır. Casey, çok geç olmadan Juliette'i kurtarmak zorundadır.

OTOBAN FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Otoban filminin oyuncu kadrosunda; Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley gibi isimler bulunuyor.