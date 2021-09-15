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Yaşam

Otobüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 çocuk da yaralandı.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:18
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Antalya yönüne giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. yaşamını yitirirken, aynı araçtaki çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı. Çocuklar, kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Otobüste ise yaralananın olmadığı belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin ardından morga götürüldü.

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