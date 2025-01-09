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Yaşam

Otobüs şoförü direksiyon başında karısı tarafından bıçaklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otobüs şoförünün duraktan hareket ettiği sırada boşanma aşamasındaki karısı tarafından bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Otobüs şoförü direksiyon başında karısı tarafından bıçaklandı
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Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı.

Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Sabriye A'yı olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Sabriye A'nın ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını bildirerek, eşinin 2,5 yaşındaki oğullarını hafta sonu birlikte vakit geçirmek için kendisinden aldığını, daha sonra çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle öfkelenip bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A'ya nöbetçi sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Yaralanan Mehmet A'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, araç duraktan yolcularını alıp hareket ettiği sırada arka kapıdan binen Sabriye A, sürücü eşi Mehmet A'ya önce biber gazı sıkıyor daha sonra bıçakla saldırıyor. Sabriye A'nın kendisine engel olmaya çalışan yolculara da "Karışmayın benim çocuğumu kaçırdılar." dediği duyuluyor. Bir süre sonra da Sabriye A, eşinin kolunu ısırıyor.

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