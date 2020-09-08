İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4878
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    465.099
  • BIST100
    1089.6
Yaşam

Otobüs terminali valiz paniğe neden oldu

Konya'da şehirler arası otobüs terminali kavşağında unutulan valiz paniğe neden oldu.

DHA08 Eylül 2020 Salı 23:51 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 23:51
ABONE OL

Konya'da şehirler arası otobüs terminali kavşağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, valizi kontrol ettiğinde içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatmaktan vazgeçildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki şehirler arası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Kaldırımda valizin olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünyeyle patlatmak için özel kıyafetlerini giydi. Ancak yaptığı son kontrolde valizin içinde kıyafet olduğu anlaşılınca fünyeyle patlatılmaktan vazgeçildi.

;

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.