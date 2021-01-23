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Yaşam

Otomobil alt geçit duvarına çarptı, bir kişi öldü

Manisa'da alt geçidin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti. Ağır yaralı Halil İbrahim Yavuz'un ise tedavisi sürüyor.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 09:26 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:26
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Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yavuz'un kullandığı 45 DJ 225 plakalı otomobil, Eski Muradiye Yolu'nda kontrolden çıkarak Manisa Çevre Yolu alt geçidinin duvarına çarptı.

Sürücü Yavuz ile eşi Şehriye Yavuz ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Şehriye Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Halil İbrahim Yavuz'un ise tedavisi sürüyor.

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