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Yaşam

Otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu: Baba ve oğlu aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğlu için arama çalışması başlatıldı.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu: Baba ve oğlu aranıyor
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Alının bilgiye göre, Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.

BABA VE OĞLU ARANIYOR

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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