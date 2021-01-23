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Yaşam

Otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:20
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Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Keçiören'de otomobil hırsızlığı yapan, çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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