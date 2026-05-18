  • Otomobil savurdu, palmiyeye çarptı: Yakınları sinir krizi geçirdi
Yaşam

Otomobil savurdu, palmiyeye çarptı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç refüjdeki palmiyeye çarptı. Kaza anında gencin yanındaki kız arkadaşı olayın şokunu üzerinden atamazken, oğlunun kaza geçirdiğini duyarak gelen anne ise sinir krizi geçirdi.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte marketten çıkan Şükrü E.K.'ye yolun karşısına geçmek isterken M.K.'nın kullandığı 07 CBY 338 plakalı lüks otomobil çarptı.

OTOMOBİL SAVURDU, PALMİYEYE ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç refüjdeki palmiyeye çarptı. Kanlar içerisindeki gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİ VE KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı içinde kıvranan genci vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, kaza anında yanındaki kız arkadaşının ise büyük şok yaşadığı görüldü. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı genç kız bir an olsun gözlerini Şükrü E.K.'nin üzerinden ayırmadı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü E.K.'nin hastaneye kaldırıldığı sırada haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen gözü yaşlı anne oğlunun ardından hastaneye gitti.

