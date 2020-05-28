Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA 28 Mayıs 2020 Perşembe 00:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 00:21

Kaza saat 21.00 sıralarında Alanya kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi’nde meydana geldi. Dereköy Mahallesi’ne seyir halinde olan Emre Onat Oskay’ın kullandığı 07 NA 1850 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücüler fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın yanına inen ekipler, sürücü Emre Onat Oskay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Yasemin Talas (48) ise yaralı halde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yasemin Talas’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sürücü Emre Onat Oskay’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından araçtan çıkartılarak Alanya Belediyesi Mezarlığı morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.