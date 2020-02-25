Otomobildeki yeğenini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

AA 25 Şubat 2020 Salı22:41 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 22:41

Çavuşlar Mahallesi'nde, bahçesindeki asma ağacının budanmasına tepki gösteren Özgür A. ile yeğeni Mesut A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Özgür A, yeğeni Mesut A'nın içinde bulunduğu 15 AAB 930 plakalı otomobile 21 el ateş etti. Vücuduna saçma ve cam parçaları isabet eden Mesut A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Özgür A, polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralanan Mesut A. ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mesut A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.