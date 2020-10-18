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Yaşam

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti, anne yaralandı

Konya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybederken, çocuğun annesi yaralandı

AA18 Ekim 2020 Pazar 18:21 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 18:21
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Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plaklı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarptı.

Kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Eymen ile babası Bünyamin Özkan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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