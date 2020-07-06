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Yaşam

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.

DHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:24
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Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devklet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen karayolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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