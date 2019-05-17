Motordaki yılanı görünce yardım istedi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılanı kurtaran itfaiye ekipleri, doğaya saldı.
- AA
Bayram Özdemir, Patlangıç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki 48 AAD 523 plakalı otomobilinin motor kısmında yılan olduğunu fark etti.
Bir metre uzunluğundaki yılanı kendi çabasıyla uzaklaştırmaya çalışan Özdemir, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, ucunda makas şeklinde özel bir aparat bulunan çubuk yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.
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