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Yaşam

Otomobille çarpışan kamyon devrildi, bir kişi öldü

Çorum'da otomobille çarpışan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.

AA12 Ocak 2021 Salı 14:12 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 14:12
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Murat Erbattal'ın (42) kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, Ankara-Samsun kara yolu Scania Kavşağı'nda freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kamyondan düşen sürücü Erbattal, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.

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