Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

DHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:18

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ödemiş- Tire yolu Doyranlı Mahallesi yakınında meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne giden Enver Coşkun yönetimindeki 35 ZUG 83 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Ayşe Tezkanlı'nın kullandığı 35 UGS 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada, sürücü Ayşe Tezkanlı ile birlikte otomobildeki Muhammed Tezkanlı, Özge Tezkanlı, Dilek Zühre ve Hüseyin Zühre yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri 5 yaralıyı yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kamyonet sürücüsü Enver Coşkun'un kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kaza nedeniyle Ödemiş- Tire yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yolunda trafik normale döndü.