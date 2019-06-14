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Öykü'nün annesinden 'mutlu son' imza kampanyası

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) annesinden aldığı yarı uyumlu nakil tutmayınca, geçen hafta babadan yarı uyumlu nakil yapıldı. Öykü Arin'e kök hücre kampanyaları devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için 'Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı' imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • DHA
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Geçen yıl kasım ayında İzmir'de löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındı. 18 Nisan'da minik Öykü'ye annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 28 Mayıs'ta, naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı anlaşılacak.
 
Yüzde 100 uyumlu nakil için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyaları halen devam ediyor. 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada Öykü Arin ile kalan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. 100 binin üzerinde kök hücre bağışı numunelerin araştırılması çağrısında bulunan Yazıcı, 'Sağlık Bakanlığı: Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı imza kampanyası: Öyküleri ve gülücükleri bitmesin. Kampanyaya imza ver' paylaşımını yaptı.
 

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