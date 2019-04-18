Oyuncu Bradley Welsh, kurşunlanarak öldürüldü
T2 Trainspotting filminin yıldızı ve eski boksör olan 42 yaşındaki Bradley Welsh, İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.
Ünlü oyuncu İskoçya'da öldürüldü.T2 Trainspotting filminin yıldızı ve eski boksör olan 42 yaşındaki Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü. Edinburgh polisi, Welsh'in ciddi şekilde yaralandığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
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