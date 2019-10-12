Öz kızını katleden eşinden boşanamıyor

Gülden Yılmaz’ın kızı babası tarafından öldürülmeden önce açtığı boşanma davasına bakan İzmir 4´üncü Aile Mahkemesi, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘cinayet’ suçundan açılacak davada baba Mustafa Ali Yılmaz’a verilecek cezanın kesinleşmiş hükmünü istiyor. Gülden Yılmaz, “Anlaşmalı boşanmak için, kızımı hunharca öldüren kişi ile yüz yüze gelmem gerekiyor. Ben bir anneyim, o kişiyle yüz yüze gelemem. Boşanmak için ne bekleniyor, anlamıyorum” dedi.

EN AZ 3 YIL SÜRER

Yılmaz’ın avukatı Türkan Yıldız da “Biz, zaten bu dosyayla ilgili belgeleri mahkemeye sunduk, bunlar var. Ayrıca, bu kişi hakkında henüz iddianamesi bile hazır olmayan olayla ilgili açılacak olan davanın kesinleşmiş hükmü isteniyor. Bu, en az 3 yıl demek” diye konuştu.