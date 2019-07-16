27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7128
  • 6,4381
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Özel çocuklara 5 dilde eğitim

Zihinsel gelişim bozukluğu bulunan çocukların eğitimini oyun, şarkı, tekerleme gibi eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmayı amaçlayan bir eğitim platformu hazırlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, Belçika, İtalya ve Romanya’nın ortaklığında AB hibe desteğiyle hazırlanan eğitim platformu, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan özel eğitim programı Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rumence olarak 5 dilde uygulanacak. “Mavi Özel Eğitim Platformu’ adlı projenin ortaklarından Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, özel çocukların oyun oynayarak, bilgisayar üzerinde etkinlikler yaparak, şarkılara eşlik edip tekerlemeleri tekrar ederek ders işlemesini sağladıklarını söyledi. 

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

90 bin camide sela okundu

90 bin camide sela okundu

Irak'tan "Yüzyılın Anlaşması" tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi: Bölgedeki tüm projeleri reddediyoruz

İtalya´da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya´da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

'15 Temmuz'u unutursak daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız'

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

Başkan Erdoğan 16 Türk devletini simgeleyen askerlerin ellerini tek tek sıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA