Özel çocuklara 5 dilde eğitim

Türkiye, Belçika, İtalya ve Romanya’nın ortaklığında AB hibe desteğiyle hazırlanan eğitim platformu, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara eğitimde fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan özel eğitim programı Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rumence olarak 5 dilde uygulanacak. “Mavi Özel Eğitim Platformu’ adlı projenin ortaklarından Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, özel çocukların oyun oynayarak, bilgisayar üzerinde etkinlikler yaparak, şarkılara eşlik edip tekerlemeleri tekrar ederek ders işlemesini sağladıklarını söyledi.