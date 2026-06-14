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Yaşam

Özel harekat evi ablukaya aldı! Şaşkına çeviren sözler: Kapıyı çalsaydınız açardım

Bursa'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı. Teslim olmamakta direnen şüphelinin bulunduğu ev, özel harekat polislerinin desteğiyle koçbaşı kullanılarak açılırken gözaltına alınan şahsın, 'Kapıyı çalsaydınız açardım' sözleri ise 'pes' dedirtti.

İHA14 Haziran 2026 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Özel harekat evi ablukaya aldı! Şaşkına çeviren sözler: Kapıyı çalsaydınız açardım
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon kapsamında koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi. Polis ekiplerinin eve girmesiyle birlikte şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anları basın mensuplarının kameralarına yansırken, saatlerce kapıyı açmayarak ekiplere direnen şahıs gözaltına alınırken, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim evine git dediler" şeklindeki sözleriyle ekipleri kandırmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

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