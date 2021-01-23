Özel olarak hazırlanıyor! Glutensiz baklava yoğun talep görüyor

DHA 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:18

Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan 'glutensiz baklava', çölyak hastaları tarafından ilgi gördü. Ayrı bir üretim alanı bulunan glutensiz baklava, normal baklavada kullanılan ürünlerle temas etmemesi için özenle hazırlanarak farklı fırında pişiriliyor.

'İMALAT FİYATINA SATIYORUZ'

Glutensiz baklavanın yapımının çok meşakkatli olduğunu ve tamamen kar marjı gütmeden satış yaptıklarını ifade eden Ömer Çelebioğulları, "Glutensiz baklava ile ilgili iki yıl Ar-Ge çalışması yaptık ve başarılı olduk. Şu anda glutensiz baklavaya aşırı bir talep var. Biz imalatı ayrı yaptık. Glutensiz baklava yapan personellerimiz ayrı. Bütün ürünlerimiz, aksesuarlarımız ayrı. Çapraz bulaş riskini minimalize ederek en iyi ürünü çıkartmaya çalışıyoruz. Bu baklavanın yapım aşaması çok meşakkatli. Bir tepsi baklava yapmak için yaklaşık 3- 4 saat uğraşıyoruz. Çok ince hamuru elde etmek için yoğurma teknikleri var. Bunun sonucunda satışlarımızı neye mal ediyorsak, ona satıyoruz. Bu üretimde hiçbir şekilde kar amacı gütmüyoruz. Sonuçta bu bir hastalık ve bu hastalara kar amacı gütmeden baklava üretiyoruz. Herkesin güzel bir şekilde baklavanın tadına bakmasını istiyoruz. Bunun için yaptığımız özel ürünlerin hiçbirinden kar elde etmiyoruz" diye konuştu.

Glutensiz baklavaya ilginin sevindirici olduğunu da dile getiren Çelebioğulları, "Talep çok yüksek. Gaziantep'te ilk glutensiz baklavayı yapan firmayız. Ürettiğimiz bu baklavaları Türkiye geneline gönderebiliyoruz. Yine bunun yanında baklavalarımızı yurtdışına da gönderebiliyoruz" dedi.

'BAKLAVA YİYEMEYEN HASTALARA BAKLAVA TATTIRDIK'

20- 30 yıl sonra baklava tadan insanların olduğunu belirten Çelebioğulları, glutensiz baklavanın bekledikçe lezzetli hale gediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Glutensiz baklavanın diğer baklavalara göre farklı özellikleri var. Glutensiz baklavayı ilk gün yediğinizde lezzeti alabiliyorsunuz ve bu baklava bekledikçe güzelleşiyor. Glutensiz baklavanın bir ay dayanabilme süresi var. Bir ay sonra yediğinizde tam lezzetine varabilirsiniz. Biz glutensiz baklava üretimini çölyak hastaları için büyük bir maneviyat olarak görüyoruz. Bu alanda çölyak hastası olup da baklava yiyemeyenlere baklava tattırdık. Böylelikle birçok kişinin duasını aldık. Bu baklavayı ağlayarak yiyenleri de çok gördük sevinerek yiyenleri de çok gördük. Çünkü hastalar yıllardır tatlıya dair hiçbir şey yememiş. Biz bu üretimimiz olan baklavayı kendilerine gönderdiğimizde 20 yıl 30 yıl sonra baklava tadan insanların mutluluğunu görüyoruz."