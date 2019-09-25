Show Tv'de ekranlara gelen Kuaförüm Sensin programının dikkat çeken yarışmacılarından Özlem Kurt hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Özlem Kurt kimdir? Kuaförüm Sensin Özlem Kurt kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Makyöz Özlem Kurt 38 yaşında ve 22 yıllık makyaj sanatçısı.Kuaförüm Sensin'de renklerin şovunu yapmaya geldiğini söylüyor. Evli ve 2 çocuk annesi. Kuaförüm Sensin Özlem Kurt hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN ÖZLEM KURT KİMDİR?

Özlem Kurt, yarışmaya 17 Haziran 2019 Pazartesi günü itibariyle Hayat Bölükbaşı ile birlikte yarışmaya katıldı. 38 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özlem Kurt evli ve 2 çocuk annesidir.

22 yıllık bayan kuaförüdür. Kendini, "5 yıldır makyaj sanatçısıyım" şeklinde tanımlıyor. Birlikte yarıştığı partneri Hayat Bölükbaşı ise 32 yaşında 15 yıllık bayan kuaförüdür. Bölükbaşı, akademisyen kuaför olmakla övünüyor.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAM BİLGİSİ

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyoruz!

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!