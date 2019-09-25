22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6943
  • 6,2582
  • 279.394
  • 102420
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Özlem Kurt kimdir? Kuaförüm Sensin Özlem Kurt kaç yaşında?

Özlem Kurt kimdir? Kuaförüm Sensin Özlem Kurt kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show Tv'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programının dikkat çeken isimlerinden Özlem Kurt hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Makyöz Özlem Kurt 38 yaşında ve 22 yıllık makyaj sanatçısı.Kuaförüm Sensin'de renklerin şovunu yapmaya geldiğini söylüyor. Evli ve 2 çocuk annesi. Özlem Kurt hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Show Tv'de ekranlara gelen Kuaförüm Sensin programının dikkat çeken yarışmacılarından Özlem Kurt hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Özlem Kurt kimdir? Kuaförüm Sensin Özlem Kurt kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Makyöz Özlem Kurt 38 yaşında ve 22 yıllık makyaj sanatçısı.Kuaförüm Sensin'de renklerin şovunu yapmaya geldiğini söylüyor. Evli ve 2 çocuk annesi. Kuaförüm Sensin Özlem Kurt hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
 
KUAFÖRÜM SENSİN ÖZLEM KURT KİMDİR?
Özlem Kurt, yarışmaya 17 Haziran 2019 Pazartesi günü itibariyle Hayat Bölükbaşı ile birlikte yarışmaya katıldı.  38 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özlem Kurt evli ve 2 çocuk annesidir. 

 
22 yıllık bayan kuaförüdür. Kendini, "5 yıldır makyaj sanatçısıyım" şeklinde tanımlıyor. Birlikte yarıştığı partneri Hayat Bölükbaşı ise 32 yaşında 15 yıllık bayan kuaförüdür. Bölükbaşı, akademisyen kuaför olmakla övünüyor.
 
KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAM BİLGİSİ
En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyoruz! 
 
Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!
 
Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!
 

Boston Dynamics´in robotu bunu da başardı! Son görüntüleri hayrete düşürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA