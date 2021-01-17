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Yaşam

Pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı

Sakarya'da pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

AA17 Ocak 2021 Pazar 20:43 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 20:43
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D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden K.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kamyonun pamuk yüklü olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine Geyve ilçesi ve merkezden sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Trafiğe kapanan kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

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