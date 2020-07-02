İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8528
  • EURO
    7,7024
  • ALTIN
    391.388
  • BIST100
    116908
Yaşam

Park halindeki otobüs alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir servis otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHA02 Temmuz 2020 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 19:36
ABONE OL

Avsallar Mahallesi Okul Caddesi üzerinde park halindeki 07 C 32642 plakalı bir otelle ait otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Otobüs, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.