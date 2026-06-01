Yaşam

Park halindeki otomobil kül olmuştu! Kundaklama şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da park halindeki bir otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği, çevredeki boş bir dükkan ile panelvan aracın da zarar gördüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

İHA1 Haziran 2026 Pazartesi 09:45
Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak bağlantılı sokağında meydana geldi.

Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin alev alev yandığının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, boş dükkan ile park halindeki bir panelvan minibüste maddi hasar meydana geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili kundaklama şüphelisi olduğu belirlenen A.E. polis tarafından gözaltına alındı. A.E. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • otomobil yangını
  • şüpheli gözaltı
  • yangın soruşturması

