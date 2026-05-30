30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
  Park halindeki otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var
Yaşam

Park halindeki otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Söke Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

