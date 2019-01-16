PASHA Bank, 3 ülkeden ilham aldı, Demir İpek Yolu hattını fotoğrafladı

Aynı coğrafyayı paylaşmaktan çok daha öte; aynı geçmişi, aynı kültürü, hatta aynı dili paylaşan 3 komşu ülkeyi boydan boyan aşan bir rota. Hazar Denizi kıyılarından başlayıp önce Azerbaycan’ı ardından Gürcistan’ı geçip Türkiye’nin Kars şehrine uzanan demirden bir İpek Yolu.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçgeninde finansal köprü olma misyonu ile faaliyet gösteren PASHA Bank, “Her zaman keşfetmek için bak” sloganıyla 25 yılı aşkın süredir doğaseverlerin hayallerine dokunan Atlas Dergisi ile önemli bir iş birliğine imza attı. Üç ülkenin ticari ilişkilerine katkıda bulunan ve bölgenin en güçlü bankalarından biri olan PASHA Bank; ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri görsel hafızaya taşımak amacıyla Atlas Dergisi ile ‘neighbouRoute – Bir Yol, Üç Komşu’ projesini hayata geçirdi.

Fotoğrafları Der Spiegel, Newsweek ve Guardian gibi dünyanın en prestijli yayınlarında yer alan Şahan Nuhoğlu, yaklaşık 840 kilometrelik bu rotayı PASHA Bank için kat etti. Üç kapı komşusunu, kültür, sanat, ticaret ve günlük yaşamıyla birbirine bağlayan rota kapsamında Nuhoğlu’nun objektifinden gördükleri, yüzlerce fotoğraf karesine dönüştü. Nuhoğlu, Çin’den Avrupa’ya uzanan yeni ticaret yolunun en önemli kesiti olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu boyunca, şehirlerin mimarisinden, günlük yaşamına, geleneksel mesleklerinden tarih içinde ayakta kalma mücadelesine kadar pek çok ayrıntıyı, aynı bölgede faaliyet gösteren PASHA Bank için fotoğrafladı.

Fotoğraf çekimleri, Azerbaycan’ın Bakü, Gence, Helenendorf – Göygöl, Gürcistan’ın Tiflis, Batum, Gori, Tsalka, Ahılkelek, Ninotsminda ve Türkiye’nin Kars illerinde gerçekleştirildi.

PASHA Bank, daha önce de sınırları sevgi, barış ve kardeşlikle örülü 3 komşu ülkenin önemli şehirlerini Başarılı Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven’in kareleriyle yansıtmış; 3 ülkeyi ArTriangle ‘Şehir Hikayeleri’ Fotoğraf Sergisi projesi ile sanatseverlerle buluşturmuştu.

PASHA Bank Hakkında:

PASHA Yatırım Bankası A.Ş., 25 Aralık 1987’de Yatırım Bank A.Ş. unvanıyla İstanbul’da kurulmuştur. PASHA Bank, kurumsal ve yatırım bankacılığı olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılına kadar farklı sermaye gruplarının yönetiminde hizmet veren bankanın Aralık 2015 tarihi itibariyle yüzde 99,92 oranında sermaye payı, Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’ye geçmiştir. Mayıs 2018 itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı yüzde 51 PASHA Bank OJSC, yüzde 49 PASHA Holding LLC olarak değişmiştir. Mart 2015 tarihinden günümüze kadar İstanbul’da bulunan genel müdürlük merkezinde faaliyetlerini yürüten PASHA Bank’ın şubesi bulunmamaktadır.