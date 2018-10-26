Pastırma sıcakları ne zaman geliyor? Hava durumu Meteoroloji son dakika açıklaması nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşün ardından bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini, hafta başından itibaren sıcaklıkların normalin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji, Çarşamba akşamından itibaren yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini birçok bölgede sürdürüyor. Vatandaşlar bir anda soğuyan havaların ardından pastırma sıcakları ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya başladı. Pastırma sıcakları, sonbaharın kendisini hissettirmesiyle birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Havanın birdenbire sıcaklığını arttırmasıyla ortaya çıkan pastırma sıcakları, araştırma konusu oldu. Pastırma sıcakları ya da diğer bir adıyla pastırma yazı, gerçekleşeceği dönem ile araştırılmaya başlandı. Sıcaklık düzeyinin birden bire artıp mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan pastırma sıcakları, merak edilmeye devam ediyor. Meteorolojiden yayınlanan son değerlendirmeler star.com.tr'de.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşün ardından bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini, hafta başından itibaren sıcaklıkların normalin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağını duyurdu.



Ege Bölgesi'nde etkili olan soğuk ve yağışlı hava vatandaşları hazırlıksız yakalarken, özellikle İzmir'de sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sebebiyle 4 ila 12 derece azalarak normalin 3 ile 7 derece altına düşen sıcaklıklar, artık yerini güneşli havaya bırakıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceğini, hafta başından itibaren normalin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Meteoroloji, yine yaşanacak ani sıcaklık değişikliklerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hafta ortasında yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklarda yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından pastırma sıcakları ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya itti. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yeni hafta başından itibaren pastırma sıcakları etkisini göstermeye başlayacak



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ'DEN BUGÜN İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharın kendisini hissettirmesiyle birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Havanın birdenbire sıcaklığını arttırmasıyla ortaya çıkan pastırma sıcakları, araştırma konusu oldu. Pastırma sıcakları ya da diğer bir adıyla pastırma yazı, gerçekleşeceği dönem ile araştırılmaya başlandı. Sıcaklık düzeyinin birden bire artıp mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan pastırma sıcakları, merak edilmeye devam ediyor.



Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.



Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.



Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.