Patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu

DHA 26 Ocak 2021 Salı 09:00 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:00

Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağıza getirdi.

Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü.

Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu