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Yaşam

Patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu

İzmir'de bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağıza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA26 Ocak 2021 Salı 09:00 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:00
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Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağıza getirdi. 

Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu tünel boyunca sürdü. 

Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. 

Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücüsünün arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti. 

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu

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