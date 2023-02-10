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Yaşam

Patladığını görenler var! Deprem bölgesinde oluşan dev yarık dehşete düşürdü

Hatay'da deprem sonrası ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü. Zeytin tarlasında 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştuğu görüldü. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesinin duyulduğunu söyledi.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Patladığını görenler var! Deprem bölgesinde oluşan dev yarık dehşete düşürdü
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Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu" dedi.

"PATLADIĞINI GÖRENLER VAR"

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, "Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış" diye konuştu.

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