İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2022 Çarşamba / 22 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6176
  • EURO
    19,4034
  • ALTIN
    1066.43
  • BIST100
    4702.51
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi minik Almeda taburcu oldu!
Yaşam

Patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi minik Almeda taburcu oldu!

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan taburcu oldu.

IHA16 Kasım 2022 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi minik Almeda taburcu oldu!
ABONE OL

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.

ANNE ALMEDA VE ANNESİ TABURCU OLDU

Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Almeda ve annesi Dilay Sinan'ın tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi. Eşi Taner Sinan tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan anne Dilay Sinan aracına bindi. Almeda Sinan, Dilay Sinan ve Taner Sinan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.