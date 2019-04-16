Payitaht Abdülhamid oyuncusu Cem Uçan'dan kötü haber

Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterini canlandıran Cem Uçan, çekimler sırasında attan düşerek hastaneye kaldırıldı.

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veren Cem Uçan attan düşerek feci şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Cem Uçan sosyal medya hesabından ameliyata alınacağını açıkladı.

Oyuncu hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu satırları yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım. Şu anda durumum çok iyi. Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım. İyi olacak her şey Allah'ın izni ile. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Es Film'in uygulayıcı yapımcısı Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım."