İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,19
  • EURO
    9,9797
  • ALTIN
    469.558
  • BIST100
    1385.91
Yaşam

Pazarcının üzerinden yüzlerce hap çıktı

Ankara'da pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 02:51 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 02:51
ABONE OL

Ankara'da, pazarcılık yapan Irak uyruklu A.M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği, Etlik Mahallesi semt pazarında tezgahtar olarak çalışan Irak uyruklu A.M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, pazarda yakaladıkları A.M.A.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, A.M.A.'nın montunda 840 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.