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Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Rusya'da genç bir adamın, evde çıkan yangından kurtulmak için pencereye çıkan kadını kurtarma anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Sibirya'nın Nijnevartovsk bölgesindeki bir evde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu.
 
Evde uyuyan genç kadın, gözünü açtığında evin yanığını görünce korku ve paniğe kapıldı. Çığlık atarak cama yönelen kadının beklediği yardım, üst kattaki pencereden geldi.
 
Kadının çığlıklarını duyarak yardıma koşan 29 yaşındaki genç adam, pencereye çıkan kadını üst katın penceresinden çekerek yangından kurtartı.
 
Tüm bunlar yaşanırken, ilerideki bir şahıs olay anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
 
İtfaiyenin gelmesiyle genç adamın üst kattaki komşu değil, çığlıklarını duyunca üst kattan yardım edebileceğini düşünerek eve daldığı anlaşıldı. Yerel basında yer alan habere göre genç adam, Kızın kurtarılmasının ardından dağınıklık için ev sahibinden özür diledi. 
 
Dumandan etkilenen kadının hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının bir cihazdaki yanlış kablolama nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

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