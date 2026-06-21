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Yaşam

Pencerede dengesini kaybetti! 52 yaşındaki adam 4'üncü kattan düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki Adem Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Pencerede dengesini kaybetti! 52 yaşındaki adam 4'üncü kattan düştü
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Olay, 12 Haziran 2026 tarihinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Adem Kaya (52), ikamet ettiği apartmanın 4'üncü katındaki açık pencereden dengesini kaybederek aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Adem Kaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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