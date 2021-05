Pencerelerini açamaz hale geldiler! İstanbul'da 'Kronomid' paniği

DHA 14 Mayıs 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:45

Büyükçekmece'de özellikle akşamları ortaya çıkan 'göl sineği' yani kronomid, semt sakinlerini bıktırdı. Özellikle Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alan ile çevre mahallelerde görülen sinekler nedeniyle vatandaşlar balkon kapıları ile pencerelerini açamıyor. Vatadaşlar, yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyor.

"SİNEKLER GÖZÜMÜZE VE BURNUMUZA GİRİYOR"

Sineklerden doları sokakta bile yürüyemediklerini söyleyen Yeter Turhan, "10 yıldır Büyükçekmece'de oturuyorum, sineklerden çok rahatsızım. Bu sinekler yeşil renkli ve daha çok ışığa geliyor. Balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sinekler gözümüze ve burnumuza giriyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunun gölden kaynaklandığını düşünüyorum. İlaçlama henüz yapılmadı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Şu an ise balkonumdaki sinekleri temizliyorum. Yetkililerden bir an önce ilaçlama istiyoruz. Biz bu sorunu her yıl yaşıyoruz. Bu sorunun bir şekilde aşılmasını talep ediyoruz" dedi.

"DÜNDEN BERİ ÇAMAŞIR SUYUYLA EVİN TAVANINI SİLİYORUM"

Hava almak için bile balkona çıkamadıklarını söyleyen Ayten Karadağ da "Sivrisineklerden çok şikâyetçiyim. Dün akşam balkona çıktım, bütün sinekler evin içine doldu. Çıkarmak için uzunca uğraştık. Dünden beri çamaşır suyuyla evin tavanını siliyorum. Belediyemizin en kısa sürede bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"YAPILAN İLAÇLAMA YETERSİZ"

Sineklerin daha çok akşam saatlerinde ışığa geldiklerini belirten Miyesel Çaylar, "Sivrisinekler yüzünden camları açamıyoruz. Arada bir ilaçlama yapılıyor ama yetersiz. Camı açtığımız zaman evin içi kuyruklu sineklerle doluyor. Bu sinekler ısırıyor, çok rahatsız oluyorum" diye konuştu.

"MECBUREN SİNEKLİK YAPTIRDIK"

Sinekler yüzünden pencere açamadıklarını vurgulayan Hamiyet Alkan, "Biz mahalle sakinleri olarak sineklerden çok şikayetçiyiz. Hava iki gün ısınınca sinekler hemen dolmaya başlıyor. Ne kapı açabiliyoruz ne de cam. İlaçlamanın yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu sinekler gölden ürüyor. Geçen sene çok çektik bu sineklerden. Sabah küreklerle sinek süpürüyorduk. Hava yeni ısınmaya başladı, yine aynı şeyleri yaşayacağız" ifadelerini kullandı.Gülten Kargı ise, "Sinekler çok berbat bir vaziyette kapımızı penceremizi açamıyoruz. Mecburen sineklik yaptırdık. Korkuyoruz" dedi.