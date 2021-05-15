İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2021 Cumartesi / 3 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Pendik'te Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Yaşam

Pendik'te Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Pendik'te Türkmenistan uyruklu iki kardeş evlerinde ölü bulundu.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:18
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta bir binanın bodrum katının sahibi, camdan bakıp kiracıları Umytjan Charyyev (35) ve Zafarjan Charyyev'in (37) yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Güvenlik güçleri bina girişine şerit çekerek önlem alırken, ev sahibi tarafından kapının açılmasıyla daireye giren sağlık ekibi, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede, herhangi bir kan ya da darp izine rastlanmazken, mutfakta 6-7 boş kolonya şişesinin olduğu tespit edildi.

İki kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.