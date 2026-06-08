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Yaşam

Pes dedirten hırsızlık: Peruk takıp kadın kılığına girdi

Bursa'da yaklaşık 10 gündür züccaciye dükkanına dadanan hırsız, peruk takıp kadın kıyafetleri giyerek kameralardan yüzünü saklamaya çalıştı. Hırsızın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi ise, 'Eskiden hırsızlar daha edepliydi' dedi.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Pes dedirten hırsızlık: Peruk takıp kadın kılığına girdi
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Yaklaşık 10 gündür aynı dükkana gelen hırsız, yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giyip, peruğunu taktı. Çaldığı eşyalarla beraber dükkanın yanındaki boşluğa geçen hırsız, burada üzerini değiştirdi. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık sonrası konuşan dükkan sahibi Bekir Yetişen, "Bursa'da züccaciye üzerine faaliyet göstermekte olan çok şubeli mağaza işletmekteyiz. Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor, son zamanlarda sanırım psikolojisi biraz bozuk. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Eskiden hırsızlar daha edepliydi. Farklı olaylarla karşılaşmaktayız, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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