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Yaşam

''Peygamber üzümü''nde hasat heyecanı

Adıyaman'ın Besni ilçesine has tescilli ürünler arasında yer alan ve 'Peygamber üzümü' olarak da bilinen Besni üzümünün hasat dönemi başladı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
''Peygamber üzümü''nde hasat heyecanı
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Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetişen üzümler daha çok kurutmalık üzüm olarak değerlendiriliyor. Çürüklerden ayrılan üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Kışın vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği kurutulmuş peygamber üzümü sofralarda yerini alıyor.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras, hasatta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bazı noktalarında peygamber üzümü üretildiğini söyledi.

Üretimin özellikle Belören ve Harmanlı beldelerinde yoğunluk kazandığını aktaran Aras, "Üretilen üzümlerimiz genelde kurutularak sofralara gitmekte ve çerezlik olarak değerlendirilmektedir. Yaşı ile kurusu arasında çok farklılık var. Genelde yakın illerimize göndermekteyiz, toptancılar gelip burada alarak pazarlara sunmakta. Ürünümüzün raf ömrü çok uzundur." dedi.

Üreticilerden Hamdi Uçar ise peygamber üzümünde bu yıl hasadın başladığını söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl verimin yüksek olduğunu aktaran Uçar, "Bu yıl rekolte yüzümüzü güldürdü. Bu iş bizim gelir kaynağımız. Tarlada mesaimiz erken saatlerde başlıyor. Üzümleri salkım salkım toplayıp taneler halinde koparıp sergide kurutuyoruz." diye konuştu.

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