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Yaşam

Pide rekabeti can aldı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyyar pide satıcısı ile market sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA26 Mart 2023 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Pide rekabeti can aldı!
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İddiaya göre, Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi'nde seyyar olarak ekmek satan Mehmet T. ile market işletmecisi Zübeyir A. arasında ekmek satışı nedeniyle kavga çıktı.

Çevredeki esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan Mehmet T, daha sonra yakını Mahmut Taş'ı da yanına alıp, Zübeyir A'nın iş yerine gitti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mahmut Taş ve Zübeyir A. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet T'yi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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