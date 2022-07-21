Pınar Damar'ın ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Damar'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı.

Araştırma sırasında cinayetin şüphelisi olabileceği değerlendirilen, maktul Pınar Damar'ın kuzeninin dini nikahla yaşadığı Metin A. (35) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı Metin A, Damar'la 4-5 yıllık ilişkileri olduğunu öne sürdü.

Olay günü kendisine yalan söyleyen Pınar Damar'ın yerini sosyal medya uygulamaları üzerinden bulduğunu iddia eden Metin A, "Ahmet" adındaki biriyle sevgili olduklarını öğrendiği Damar'ı evinin önünden alarak göl kenarına gittiklerini anlattı.

Metin A, arabada yaşadıkları tartışmanın ardından Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, zanlı Metin A'yı tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Metin A'nın "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar'dan bir daha haber alınamamıştı. Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu.